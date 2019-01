Gasóleo: ACAP diz que ministro do Ambiente foi "infeliz" e pode afetar economia

"A frase do ministro é infeliz. É lamentável e não corresponde à realidade." É assim que Hélder Pedro, o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) reage às declarações do ministro do Ambiente.

Secretário-geral da ACAP afirma que declaração do ministro do Ambiente "foi lamentável"

José Matos Fernandes disse, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, ser evidente que quem comprar um carro a gasóleo daqui a quatro ou cinco anos não vai obter um grande valor na troca.

Hélder Pedro considera, por seu lado, que a indústria está "fortemente empenhada na redução das emissões poluentes" e lembra que há diretivas comunitárias nesse sentido: "Prevê-se que, em setembro próximo, haja uma nova fase para os novos motores diesel, que terão menos emissões do que motores diesel do passado."

Impacto na economia portuguesa

A ACAP vai mais longe e recorda que o ministro devia ter ponderado o peso que as suas declarações podem ter na economia, já que a indústria automóvel é o principal exportador português.

"Esta é uma matéria delicada. Fábricas como a Autoeuropa, a PSA, a Mitsubishi e a Salvador Caetano produzem em Portugal dão empregos, produzem riqueza e exportam veículos diesel para outros países europeus, onde esse mercado existe", sublinha.

Secretário-geral da ACAP lembra o impacto na economia que as declarações do ministro do Ambiente podem ter

A ACAP avança que 97% dos veículos produzidos em Portugal são para exportar porque "há mercado noutros países europeus".