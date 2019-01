"Há um sentimento de discriminação" no Bairro da Jamaica

A Associação de Desenvolvimento do Bairro do Vale de Chícharos, conhecido como bairro da Jamaica, não tem dúvidas: os habitantes são alvo de discriminação e racismo.



Ouvido por Manuel Acácio, no Fórum da TSF, Dumas, um dirigente da Associação que trabalha com jovens do bairro, admite que não sabe muito bem o que aconteceu.

Dumas admite que nem os moradores nem a polícia agiram bem, mas aponta o dedo aos agentes da autoridade. "Há um excesso de força por parte da polícia. Tem acontecido não só no bairro da Jamaica como também noutros bairros. É um sentimento generalizado. É notório. Todos nós o sentimos", enfatiza.

Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia defende-se, dizendo que "nem sempre o carro patrulha, com dois ou três elementos consegue, resolver certas situações" e lembra que "há zonas e situações onde mostrar força é a única maneira de proteger os próprios polícias." E garante que "não há racismo na instituição PSP, embora possa haver um ou outro elemento racista."

Os incidentes ocorridos este domingo no bairro Jamaica, no Seixal, entre moradores e polícia deram origem à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público. Também Mamadou Ba, líder da SOS Racismo, diz estar a recolher informação para avançar com uma queixa junto da instituição.

