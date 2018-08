Incidentes com drones preocupam pilotos. Pedem-se mudanças na lei

Os pilotos de linha aérea querem mudanças na lei que regula o uso de drones e que entrou em vigor há cerca de um mês.

O presidente da Associação Portuguesa Pilotos Linha Aérea (APPLA), Miguel Silveira, confessa à TSF que está preocupado com os últimos incidentes que obrigaram a suspender os voos em Lisboa e no Porto.

Esta segunda-feira um drone caiu na pista do aeroporto de Lisboa e na semana passada o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esteve parado durante 40 minutos depois de um avião que tinha acabado de descolar ter dado conta à torre de controlo da presença de um drone.

Ouvido pelo jornalista Rui Silva, Miguel Silveira sugere mudanças na lei.

Tem de haver um registo para todos os drones que pesarem mais de 250 gramas, mas apenas os aparelhos com mais de 900 gramas são obrigados a ter seguro. "Um disparate", considera o presidente da APPLA. "Um drone de 500 gramas é perigosíssimo, com a sua velocidade de traslação cria uma energia enorme."

Outra limitação é a falta de fiscalização. "Preocupa-nos que as autoridades possam não ter condições para que a lei seja aplicada."

O principal problema é, contudo, a falta de responsabilidade dos utilizadores, sobretudo depois de a Autoridade Nacional de Aviação Civil ter percorrido o país com a campanha de sensibilização " Voa na Boa ".

"Foi uma campanha muito bem feita e durou bastante tempo", os cidadãos têm de conhecer a lei, lembra Miguel Silveira.

A aviação civil reportou 18 incidentes com drones no primeiro semestre deste ano.

O regulamento da ANAC, em vigor desde 13 de janeiro de 2017, proíbe o voo de drones a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e de descolagem dos aeroportos.



O registo destes aparelhos com mais de 250 gramas é obrigatório, assim como a contratualização de um seguro de responsabilidade civil para drones acima dos 900 gramas.



A violação das regras no uso dos drones pode ser punida com multa entre 300 e 7.500 euros, além da inibição temporária ou apreensão dos aparelhos.