Já pode reservar o Model 3 da Tesla, mas vai ter de esperar para o conduzir

Os condutores europeus já podem podem reservar carros do Model 3 da Tesla.

A fabricante automóveis norte-americana começa esta quarta-feira a aceitar pedidos, mas os compradores só vão poder por o seu novo carro na garagem no próximo ano.

"Graças ao aumento da produção, as reservas do feitas hoje começarão a ser entregues no início de 2019", pode ler-se na página oficial da Tesla. Segundo o site Gizmodo será no final de fevereiro.

Segundo o Jornal de Notícias , a data de reserva, a localização da entrega e opções de configuração escolhidas vão determinar quem recebe o novo carro primeiro.

O Model 3 tem uma autonomia de entre 354 a 498 quilómetros. Os preços começam nos 60.200 euros.

Tal como vários modelos da Telsa, o novo Model 3 vem equipado com travões automáticos de emergência, advertência de colisão frontal e advertência de colisão lateral e piloto automático, que consegue ajustar a velocidade às condições do trânsito, manter-se na faixa, estacionar automaticamente e tirar ou meter o veículo em espaços apertados.