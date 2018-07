Já sabe como usar as bicicletas partilhadas de Lisboa?

Promete ser "a alternativa de transporte público mais amiga da cidade". As bicicletas Gira, da EMEL, estão na capital há cerca de seis meses e procura ultrapassou a expectativa.



Para usar as bicicletas da rede Gira, o primeiro passo é descarregar a app . Conforme a duração da viagem pretendida, é preciso depois escolher escolher a tarifa mais adequada.

Pode escolher entre o Passe Diário - válido pelo período de 24 horas contado a partir do momento da subscrição do serviço, por dois euros, o Passe Mensal válido pelo período de 30 dias, por 15 euros, ou o Passe Anual, válido pelo período de 365 dias, por 25 euros.

Os dois últimos passes só estão disponíveis para residentes em Portugal continental, enquanto o Passe Diário pode ser subscrito por turistas.

Até ao final de setembro só é necessário pagar mais do que o valor inicialmente contratado se for excedido o tempo limite: 45 minutos por viagem, seja qual for o passe subscrito. Mas a partir de outubro pode ter de pagar 10 cêntimos extra pelo uso de bicicletas clássicas e 20 cêntimos pelo uso de bicicletas elétricas, exceto no Passe Diário.

Onde estão as bicicletas da rede Gira?

Chegado à estação, há que fazer uma escolha: Clássica ou elétrica? Com a primeira terá de dar ao pedal, com a segunda pode fazer até 70 quilómetros 'à boleia', com uma velocidade de até 25km/h.

Também convém verificar se a bicicleta está em boas condições e contactar a EMEL se não estiver. Até porque os utilizadores do Passe Diário estão sujeitos a uma caução no valor de 300 euros, pode ler-se nos Termos e Condições .

Bicicleta numa mão, telemóvel na outra, assim que desbloqueia a bicicleta escolhida tem 15 segundos para a retirar da doca, findo os quais esta volta a ficar bloqueada.

Pode pedalar à vontade ao longo dos 60 quilómetros de ciclovias e estradas de Lisboa. O capacete não é obrigatório e todos os ciclistas estão assegurados para eventuais danos corporais ou materiais causados a terceiros.

Ao chegar ao destino tem de deixar a bicicleta arrumada na doca mais próxima e confirmar que a viagem terminou na app.