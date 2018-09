Lisbon Mobi Summit, a experiência da mobilidade. Acompanhe em direto

O Lisbon Mobi Summit decorre entre os dias 13 e 16 de setembro e é um dos "mais inovadores e relevantes eventos na área da mobilidade urbana".

O evento traz à capital portuguesa sessões plenárias, workshops e várias experiências, tudo com o intuito de comunicar e experimentar a mobilidade.

Para discutir os temas que estão em cima da mesa, o Lisbon Mobi Summit conta com João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, José Gomes Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pascal Smet, ministro belga para a Mobilidade, Daniel Proença de Carvalho, presidente do Global Media Group, Victor Ribeiro, CEO do Global Media Group, entre outros.

Os visitantes do evento vão poder experimentar viaturas autónomas, carros, scooters e bicicletas elétricas, trotinetes, jogos de realidade virtual e até há um espelho que permite tirar selfies interativas e personalizadas.

