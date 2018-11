Sapadores de Lisboa já registaram mais de 40 inundações

A intensa chuva que caiu nas últimas horas na cidade de Lisboa provocou 43 inundações entre as 14h00 e as 17h00, disse à TSF fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

A mesma fonte explicou que recebeu centenas de chamadas e responderam a dezenas de ocorrências.

As situações de maior relevância foram registadas nos túneis da Avenida de Berlim e da Avenida da República, que inundaram e tiveram cortados ao trânsito, mas fonte dos Sapadores garantiu à TSF que a situação já está resolvida.

No entanto, há outras vias alagadas ao longo da cidade, com lençóis de água. As autoridades recomendam por isso prudência aos condutores.

Mais de 250 ocorrências em todo o país

A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) registou, desde as 00:00 até às 20:00 de hoje, 255 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo, sendo que 106 foram no distrito de Lisboa, o mais afetado.

"Registaram-se em todo o país 255 ocorrências que envolveram 789 operacionais e 305 viaturas, sendo que o distrito de Lisboa foi o mais afetado com o registo de 106 ocorrências e, destas, cerca de metade aconteceram só no concelho" da capital, adiantou à agência Lusa o oficial de operações e emergências da ANPC Rui Laranjeira.

A mesma fonte disse que Aveiro e Setúbal foram o segundo e terceiro distritos mais afetados, "com 23 e 20 ocorrências, respetivamente", e nos restantes distritos do continente "o número não foi expressivo".

Rui Laranjeira precisou que "o pico maior de ocorrências aconteceu por volta das 19:00, com 41 registos em Lisboa, todas elas inundações em vias públicas e edifícios", devido à chuva persistente e, por vezes, forte.

Este oficial de operações reforçou que o estado de alerta de mau tempo se mantém até às 24:00 de hoje, "apesar de o período de maior intensidade já ter passado e de já se sentir uma melhoria no tempo", estando previsto um "desagravamento maior a partir da madrugada [de sexta-feira]".

Pelas 20:00, o Regimento de Sapadores Bombeiros, de Lisboa, registava "quatro ocorrências em aberto", depois de ter confirmado 43 inundações, entre as 14:00 e as 17:00 de hoje.

As "piores situações" aconteceram nos túneis da Avenida de Berlim e no do Campo Pequeno e, ainda, na Praça de Espanha e no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Gago Coutinho, declarou à agência Lusa o chefe José Rocha.

Notícia atualizada às 21h25