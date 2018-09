Mais de mil escolas sem videovigilância

Mais de mil escolas do ensino básico do 2º e 3º ciclos de todo o pais estão a partir deste sábado sem vídeovigilância. A noticia é avançada na edição de hoje do JN.

Questionado pela TSF, o ministério da Educação confirma que o novo concurso foi lançado apenas há 2 semanas e as empresas que concorreram apresentaram um preço acima do valor base fixado.

Neste momento decorre o período de audiência prévia pelo que o novo concurso ainda não pode ser lançado. O contrato do estado com a empresa que faz o serviço de monitorização e alarme terminou ontem, sexta-feira, e o novo ainda não está pronto.

O ministério sublinha ainda que a videovigilância funciona apenas nos períodos em que não há pessoas nas escolas e garante que está a trabalhar para que "muito em breve" seja lançado um novo concurso para contratar uma empresa que monitorize as imagens.

Esta situação não está a preocupar o presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas. Filinto Lima garante não há problemas para a segurança dos alunos e diz que os pais podem ficar descansados.

