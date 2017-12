Morreu uma segunda portuguesa em Moçambique, sem relação com o primeiro caso, na sequência de um assalto, explicou à TSF José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. "Esta noite, numa outra província, sem relação com o primeiro caso, ocorreu mais um assassinato de uma portuguesa, na sequência de um assalto. Uma portuguesa já com alguma idade, que tinha residência em Moçambique. Neste caso tem sido difícil o contacto com uma sua familiar, mas continuamos a desenvolver as diligências com as autoridades moçambicanas. Queria referir a boa colaboração das autoridades policiais na identificação dos suspeitos e, ao mesmo tempo, nas diligências que foram necessárias realizar, nomeadamente na realização das autópsias."

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirma mais uma portuguesa morta em Moçambique

José Luís Carneiro explicou ainda que as autoridades moçambicanas já detiveram dois suspeito deste assassinato e três do primeiro, nesse caso uma empresária portuguesa de 28 anos, que estava em trabalho em Moçambique. "Há três suspeitos detidos no seguimento da primeira morte e há dois outros suspeitos que foram entretanto objeto de diligências policiais e que se encontram em fase de inquérito."

José Luís Carneiro dá conta de como está a investigação

Acidente com família portuguesa na Escócia

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse ainda que, durante esta noite, uma família portuguesa de quatro pessoas teve um acidente grave na Escócia. "Ainda durante esta noite, tivemos notícia de uma família que teve um acidente na Escócia, em férias. Três estão fora de perigo, há um adolescente ainda com cuidados especiais. Tratou-se de um acidente grave em que embateram dois carros, numa zona afastada, com muita chuva. A mãe está no hospital com o filho, o pai está noutro hospital e a outra filha está num terceiro hospital."