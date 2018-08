Marine Le Pen já não vem a Portugal. Web Summit retira convite

Depois da polémica em torno do convite da Web Summit à líder da Frente Nacional francesa, o responsável pela organização do evento considera que "a decisão correta" é retirar o convite.

Na lista de oradores convidados na página da Web Summit na Internet o nome de Marine Le Pen já não consta.

Na rede social Twitter, Paddy Cosgrave explica que durante a noite teve muitas reações à presença da líder do partido de Extrema Direita. Foi com base nessas reações e também em conselhos que o responsável chegou à conclusão que "a presença dele é desrespeitosa, em particular para o país anfitrião".

"A questão do ódio, liberdade de expressão e plataformas tecnológicas é uma das questões determinantes de 2018. Vamos redobrar os nossos esforços para abordar com mais cuidado este difícil assunto", escreve.

Paddy Cosgrave acrescenta que a Web Summit quer ser reconhecida como uma plataforma de debate rigoroso, mas que ainda tem muito para aprender". Termina pedindo sugestões de nomes adequados, mas também daqueles que não é apropriado ouvir no evento.

A decisão da organização da Web Summit surge depois de Paddy Cosgrave se ter disponibilizado para retirar o convite a Le Pen caso o Governo pedisse. Já esta quarta-feira, o ministério da Economia explicou que o executivo não iria intervir num evento privado .