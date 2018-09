Medina quer novos modelos de arrendamento e de transportes

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa revela ao Expresso duas propostas para Lisboa . A primeira tem, a ver com o arrendamento. Fernando Medina defende regras fiscais mais favoráveis ao aluguer de longa duração que depois de ser aprovado no parlamento permitiria à própria autarquia entrar no mercado através do lançamento de um programa que permitiria à autarquia alugar imóveis a proprietários e subalugá-los aos residentes sem perder dinheiro.

O autarca considera que o município passaria a funcionar como uma espécie de "seguro" para os proprietários uma vez que que fica reduzido o receio de incumprimento por parte dos inquilinos.

A jornalista paula dias resume a proposta de Medina para o arrendamento.

A proposta de Fernando Medina não convence, no entanto, o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. À TSF, Menezes Leitão diz que a ideia não faz sentido porque não é preciso intermediários na relação entre o proprietário e inquilinos. O presidente da Associação Lisbonense de Proprietários defende que a melhor solução é deixar o mercado funcionar.

Menezes Leitão defende que se deixe o mercado funcionar.

Para além desta proposta, Fernando Medina revela ao Expresso uma outra relativa aos Transportes. O autarca propõe a criação de um passe mensal de 40 euros para viajar nos 18 municípios, uma medida que, segundo Medina, tem já o apoio dos autarcas da área metropolitana de Lisboa. Para a capital, o presidente da Câmara lisboeta defende um passe mensal, mas no valor de 30 euros.

A jornalista Paula Dias resume a proposta de Fernando Medina para a área dos transportes.

Fernando Medina considera que as duas propostas podem ajudar alguns dos problemas de mobilidade que afetam as grandes áreas urbanas.

A proposta do autarca relaticva aos Transportes já chegou ao Governo. Custará, se implementada, 65 milhões de euros por ano e Medina quer que entre nas contas do próximo Orçamento de Estado.

Em declarações à TSF, a deputada do Bloco, Isabel Pires, garantiu que existe por parte do seu partido disponibilidade para discutir esta proposta considerando que a mesma pode ser melhorada.

Declarações de Isabel Pires, deputada do BE, sobre a proposta de Fernando Medina para os transportes.

Isabel Pires concorda que o ideal seria que esta proposta fosse uma realidade já em 2019.