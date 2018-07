Mega vagas de calor de agosto constituem "perigo muito grande"

Entre os dias 1 e 5 de agosto o aumento das temperaturas vai constituir um "perigo muito grande", alerta o climatologista Carlos Pires.

Em declarações à TSF, o especialista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa diz que as temperaturas vão aumentar três graus por dia e o ar estará seco.

"Se a acompanhar estas condições se juntar vento poderão estar reunidas as condições ótimas para incêndios sem controlo, daqueles mega incêndios que não se apagam."

"O alerta deve ser máximo", apela Carlos Pires.

As previsões indicam que haverá probabilidade de "mega vagas de calor" que podem durar entre uma e duas semanas, em especial no Interior, Trás-os-Montes e Alentejo interior.

As temperaturas vão subir a partir de segunda-feira, atingindo no início do mês de agosto valores acima dos 30 graus, e de mais de 40 na região do Alentejo.

Na origem da mudança no estado do tempo está, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar quente e seco vinda do Norte de África.

Carlos Pires explica o que está na origem destas vagas de calor.

Também a meteorologista Ângela Lourenço fala numa "situação crítica". Estes valores de temperatura e descida da humidade relativa podem levar à propagação de incêndios e dificultar o seu combate, assume.

A partir do dia 2 o vento poderá soprar com alguma intensidade nas terras altas e Algarve.

As primeiras duas noites de agosto vão ser particularmente quentes, com as mínimas a ultrapassar os 20 graus.