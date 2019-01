Ministro da Defesa critica TVI: "não é muito diferente de quem ateia incêndios"

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, reagiu, através do Twitter, à polémica em torno da presença de Mário Machado, líder da Nova Ordem Social, no programa da manhã da estação "Você na TV" e no programa da TVI 24 "SOS 24", dizendo que a atitude da estação "não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas."

João Gomes Cravinho partilhou um texto de opinião de Rui Tavares no jornal Público sobre este caso no qual o cronista defendia o que a TVI fez na quinta-feira "ao convidar o criminoso racista Mário Machado para um programa da manhã e apresentá-lo como mero "autor de declarações polémicas" foi uma grave violação dos princípios que sustentam uma relação de confiança com os espectadores e, por conseguinte, da própria integridade do espaço público."

O ministro da Defesa considera este artigo de Rui Tavares um texto "importante e certeiro" que surge numa altura em que "vivemos tempos complexos".