Monchique: Proteção Civil admite casas ardidas após retirada de pessoas

Uma situação "controlada", mas "preocupante". É assim que Duarte Costa, comandante operacional da Proteção Civil, descreve o combate ao incêndio em Monchique, no Algarve. O fogo está a mobilizar mais de mil operacionais e perto de 300 veículos, sendo que se encontram mais operacionais a caminho do local.

Em conferência de imprensa, na noite deste domingo, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, Duarte Costa admitiu a possibilidade de algumas casas terem ardido depois de as pessoas terem sido retiradas das habitações.

Duarte Costa a admitir que algumas casas possam ter sido atingidas pelo fogo

O comandante operacional da Proteção Civil explica que "houve pequenos lugares que teriam casas que estavam isoladas que podem ter sofrido as ações das chamas". O mesmo responsável sublinha também que os habitantes foram recolhidos "para lugares seguros" e apelou para que as pessoas "não entrem em pânico e ouçam as recomendações" das autoridades.

Nas próxima horas, as autoridades esperam que a diminuição das temperaturas e o reforço dos meios auxiliem o combate ao fogo: "Eu tenho, neste momento, a caminho da região mais oito máquinas de rasto para se juntarem às que já lá estão, para ficar com um conjunto de máquinas que vão permitir fazer cortes no terreno para impedir o avanço do incêndio."

O comandante operacional da Proteção Civil faz a previsão das condições para as próximas horas

Questionado sobre quando prevê que o fogo seja dominado, Duarte Costa responde "com alguma prudência" que, tendo em conta os níveis de humidade, "as situações ideais para o controle do incêndio serão não hoje [domingo] à noite, mas na noite de amanhã [segunda-feira] ".

Foram ainda "requisitados vários autocarros para o caso de ser necessário tirar pessoas do centro de Monchique", caso o fogo chegue a essa zona.

No final da conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, manifestou "total confiança nas autoridades" e sublinhou que "a prioridade é a salvaguarda das pessoas".

Este fogo, que está ativo desde as 13h30 da última sexta-feira, obrigou esta noite à retirada da população para o centro da vila de Monchique, por questões de segurança.

Notícia atualizada às 00h56