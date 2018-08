Morreu Joël Robuchon, o chef com mais estrelas Michelin

O chef francês Joël Robuchon morreu, esta segunda-feira, aos 73 anos, vítima de cancro.

Robuchon, que foi mentor do mediático chef britânico Gordon Ramsay, era o chef de cozinha mais premiado do mundo, tendo recebido mais de três dezenas de estrelas Michelin.

Joël Robuchon nasceu a 7 de abril de 1945, na cidade francesa de Poitiers, filho de um pedreiro. Estudou no seminário e pensou entregar-se à vida religiosa, mas a gastronomia veio mudar-lhe os planos.

Aos 29 anos, assume o comando da cozinha de um hotel, em Paris, chefiando 90 chefes. Em 1981, abre o seu próprio restaurante, Le Jamin, recebendo três estrelas Michelin nos primeiros três anos do restaurante - algo inédito na história da cozinha.

Em 1994, abre um restaurante com o seu nome, "Joël Robuchon", ao qual é atribuído o título de "Melhor Restaurante do Mundo", com destaque para o seu célebre puré de batata.

Aos 50 anos, decide retirar-se do ativo, para ser mentor de jovens chefes e leva a alta cozinha até à televisão, com o programa "Bon Appétit Sure" e lança a revista gastronómica "Planète Gourmande".

Regressa à cozinha em 2003, com um novo conceito de restaurante, L'Atelier Joel Robuchon, simultaneamente em Paris e em Tóquio. Abriu depois ainda restaurantes premiados em Las Vegas, Nova Iorque, Londres, Hong Kong, Taipei, Singapura, Macau, Mónaco, Banguecoque, Xangai, Montreal, Miami e Genebra.