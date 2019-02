Morreu o designer Karl Lagerfeld, diretor criativo da Chanel

O designer alemão Karl Lagerfeld morreu esta manhã, aos 85 anos, em Paris, avança a revista francesa Paris Match . O designer, que já havia faltado ao desfile de lançamento da coleção de alta costura da Chanel, em janeiro, tinha sido hospitalizado de emergência esta segunda-feira.

Lagerfeld era diretor criativo da Chanel e da Fendi, além da sua marca de moda em nome próprio.

Karl Lagerfeld terá nascido a 10 de setembro de 1933 (o designer gostava de ir dizendo datas diferentes a cada entrevista, mas esta seria a mais provável), em Hamburgo, na Alemanha. Era filho de mãe alemã, uma política do católico Partido Centro Alemão, e pai sueco, um empresário no setor do leite.

Passou a infância isolado na casa da família, na Baviera, protegido da Segunda Guerra Mundial, que assolava o país. Tinha um tutor francês, o que o impulsionou a mudar-se para Paris.

Assinou a primeira coleção, com o nome Roland Karl, em 1953 - mas a crítica não esteve do seu lado. Um ano depois, consegue um estágio junto do reputado designer francês Pierre Balmain. Foi nesta altura que se desenvolveu uma rivalidade com o também icónico designer Yves Saint Laurent, que morreu em 2008.

O grande sucesso chegou na década de 1960, com a marca Chloe.

Chegou à Chanel em 1983, quando a marca estava a perder a atualidade, tendo revolucionado as peças tradicionais e os desfiles da casa de moda.

Desenhava todos as suas criações à mão - um fenómeno cada vez mais raro no panorama atual da moda - e era ainda fotógrafo e caricaturista.

Lagerfeld conhecido pela imagem de marca que mantinha há largos anos: cabelo branco, óculos escuros e roupa de cor negra. Famosos eram também a sua perspicácia e instintos artísticos e de negócios, assim como, muitos diriam, o seu ego.