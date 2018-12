"Não havendo serviços mínimos na greve dos comboios é um caos em Sintra"

O presidente da Câmara de Sintra está revoltado com a greve dos comboios, que amanhã, vai deixar ser transporte uma grande parte da população residente no concelho. Assim, Basílio Horta pede ao Tribunal Arbitral que repense a decisão e que defina serviços mínimos.

O autarca recorda que há "25 mil cidadãos que se deslocam todos os dias de comboio para Lisboa" e "não havendo serviços mínimos é um caos". "Da última vez que houve uma greve sem serviços mínimos as pessoas demoraram 45 minutos só para sair da freguesia onde estão. Não tem sentido", recorda o presidente.

Basílio Horta fala num "impacto negativo" da greve dos comboios e pede que se repensem os serviços mínimos

Basílio Horta não compreende porque não são fixados serviços mínimos para a greve de comboios e garante que, mesmo a pouco tempo da greve, tem de se fazer algo. "Com certeza [que Tribunal Arbitral] devia repensar esta decisão e, no mínimo, fixar serviços mínimos", frisou.

"O impacto é de tal maneira negativo que o mínimo de responsabilidade obriga a repensar", acrescenta.

O presidente da Câmara confessa que está revoltado e assegura que "esta greve só prejudica as pessoas, não prejudica mais ninguém", o que o leva a deixar um alerta: "Faço um apelo muito sério aos sindicatos e ao governo para se sentarem à mesa e negociarem".

Também a Área Metropolitana de Lisboa considera inaceitável a decisão do Tribunal Arbitral que não decretou serviços mínimos para a greve da CP e da Infraestruturas de Portugal por acreditar que as perturbações previstas põem em causa um dos mais elementares direitos dos cidadãos. Como tal, os autarcas defendem que deveriam ter sido decretados serviços mínimos, sem prejudicar o direito à greve.



Contactado pela TSF, o juiz presidente do Tribunal Arbitral sublinha que a decisão foi tomada por "unanimidade com os árbitros dos sindicatos e empregadores" e que, se há discordâncias, deve recorrer-se aos tribunais.



Jorge Bacelar Gouveia recorda, em declarações à TSF, que a greve é sempre um direito que causa perturbacão, mas está na Constituição e os serviços mínimos sõo excepcionais.



A CP emitiu, já esta tarde, uma nota a avisar para as fortes pertubações previstas para sexta-feira, com supressão e atraso de comboios.