Nascer do sol só às 9h? O que significa, afinal, acabar com o horário de inverno

Se durante o verão podemos ter dias compridos para aproveitar o sol, com tardes longas, no inverno a história vai mudar de figura. A Comissão Europeia vai seguir os resultados da consulta pública europeia sobre o fim da mudança da hora e avança esta sexta-feira com a proposta. Dos 4,6 milhões de participantes, 80% quis manter a hora de verão durante todo o ano.

Em Portugal, as implicações vão ser sentidas entre meados de novembro e meados de fevereiro. "O sol vai nascer por volta das 9h da manhã. Esse é o preço que vamos pagar", explica Rui Agostinho, diretor de Observatório Astronómico de Lisboa.

"Toda a movimentação de massa que existe de deslocação para os empregos e para as escolas é feita ainda com estrelas no céu. Ou seja, às 7h/7h30, o corpo não está naturalmente a querer acordar. As pessoas irão conduzir para o trânsito ainda meio adormecidas, as crianças entram na escola e não dá para fazer começar a fazer aprendizagem porque o corpo ainda quer repouso", sublinha.

O professor Rui Agostinho explica as implicações para Portugal do fim da hora de inverno.

Até agora, no último domingo de outubro os relógios atrasavam 60 minutos. Depois, em março, voltávamos à hora de verão.

A proposta da Comissão Europeia vai seguir para aprovação pelo Parlamento Europeu e, posteriormente, para o conselho onde os chefes de Estado e governo também terão de aprovar.

O pedido para acabar com a mudança da hora surgiu da Finlândia. Em fevereiro, foi aprovada uma moção para estudar os efeitos da mudança e fazer recomendações. Em julho, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública na Internet para saber se os europeus queriam um horário único.