Neve de primavera é "bem-vinda" no Norte do país

Apesar de ser primavera, a neve está de regresso.

A Serra da Estrela está coberta de branco, mas também a localidade de Soajo, em Arcos de Valdevez; ou Boticas, no distrito de Vila Real.

O presidente da câmara de Boticas, Fernando Queiroga, até gostava que tivesse caído mais. A chuva tem sido pouca no concelho e os níveis freáticos estão baixos

"A neve é bem vinda, é pena ser tão pouca", diz o autarca à TSF.

O acesso ao maciço central da Serra da Estrela foi esta manhã encerrado devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de queda de neve acima dos 800/1.000 metros até às 18h00 de sábado.



O IPMA prevê ainda formação de geada no interior norte e centro, pequena descida da temperatura mínima e descida da máxima na região Norte.