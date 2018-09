Nordeste transmontano tem o maior índice de suicídios do país

Inácia Rosa, coordenadora de saúde pública da Unidade Local de Saúde do Nordeste, revela preocupação com os números. "Eu poderia dizer (...) 15 em 100 mil. Se calhar tem a ver com o isolamento da população, com o envelhecimento da população. Nós vamos ver e a nossa população é muito mais envelhecida que o resto da região norte do país".

A coordenadora acrescenta ao isolamento e envelhecimento da população a falta de uma retaguarda que os ajude nos lugares onde vivem. "Nós fazemos muitos internamentos compulsivos, muitos mandatos de condução de pessoas e muitos são reincidentes. De três em três meses lá vão eles (autoridades) para fazer um mandato de condução e o isolamento tem muito a ver com isso".

A responsável da Saúde Pública do Nordeste salienta que "as pessoas vêm para a psiquiatria, vão para as suas habitações e não têm retaguarda, não têm ninguém que os apõe e caem no mesmo".

Este é um dos problemas que entrará no plano Local de Saúde que os responsáveis da Saúde do distrito de Bragança estão a elaborar conjuntamente com entidades públicas e privadas que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, como o caso das câmaras, as Misericórdias, os bombeiros ou as forças de segurança.

A questão das mortes com acidentes de trator é outro dos problemas que também preocupa sobremaneira os responsáveis saliente Carlos Vaz, presidente da ULS Nordeste. "Essa é uma área em que efetivamente na região estamos mal. Temos uma mortalidade muito superior à média nacional e da própria região norte".

Para lá destas duas questões de grande relevância, a ULS Nordeste já identificou internamente mais cinco de especial importância na região como as doenças cardiovasculares, os tumores, os diabetes, as doenças respiratórias e a saúde mental.

Seguindo o princípio de que para agir é preciso conhecer, até ao final deste ano haverá mais reuniões pelo distrito de Bragança para selar este Plano Local de Saúde para a região nordeste e para os próximos anos.