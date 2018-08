Nuvem de fumo da Califórnia afeta Açores

Uma extensa nuvem de fumo proveniente dos Estados Unidos da América está a atravessar o arquipélago dos Açores. O fenómeno acontece devido aos incêndios que há semanas deflagram na costa Oeste, especialmente no estado da Califórnia.

De acordo com a meteorologista Fernanda Carvalho, houve ontem uma melhoria significativa no nível de concentração das partículas, "mas hoje vai haver um ligeiro aumento, em especial no grupo Central".

Questionada se a população deverá ter algum cuidado em particular, a meteorologista da delegação açoriana do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) realça que não. "Esta nuvem está a ser transportada em altitude e não se prevê que tenha consequências para as pessoas", nota Fernanda Carvalho.

Meteorologista Fernanda Carvalho adianta que grupo Central deve ser hoje o mais afectado.

"Se chover, poderá haver alguns depósitos de partículas e provocar alguma sujidade no solo", conclui a meteorologista.

Desde julho que fortes incêndios têm assolado a costa Oeste dos Estados Unidos, em particular na Califórnia. Já arderam milhares de hectares de terreno e morreram oito pessoas vítimas destes fogos que são já considerados os sextos mais destrutivos da história do estado.