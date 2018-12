O caso Sócrates tornou os ministros desconfiados de "ofertas de amigos"?

Um dos desejos para 2019 de João Miguel Tavares é que "Sócrates seja julgado". O jornalista explicou no Governo Sombra que espera que o juiz Ivo Rosa não deixe cair o caso Marquês por questões formais, o que comprometeria confiança dos portugueses na justiça. Ricardo Araújo Pereira aproveitou para perguntar ao convidado especial do programa, Mário Centeno, se no Conselho de Ministros se gera agora algum sobressalto, sempre que alguém aparece com uma "oferta de um amigo".

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir , sempre em tsf.pt .