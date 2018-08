"O piloto não usa uma pistola para que os bombeiros saiam do helicóptero"

O presidente da empresa dona do helicóptero envolvido no incêndio de Mourão, onde ficaram feridos cinco militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, diz que é positivo existir uma investigação àquilo que se passou neste fogo que atingiu o concelho alentejano na segunda-feira.

Pedro Silveira adianta à TSF que tudo aponta para que tenha sido o vento que inesperadamente mudou de direção a apanhar os militares de surpresa. É esse o relato que a empresa tem do piloto que, sublinha, tem décadas de experiência, acrescentando que a Heliportugal combate fogos há mais 30 anos e nunca tinha vivido uma situação deste tipo.

A Heliportugal diz que todos os acidentes são bons para aprender com os eventuais erros.

O inquérito ao que aconteceu em Mourão foi anunciado na terça-feira pelo Ministério da Administração Interna.

"O helicóptero aterra onde pedem para aterrar"

Na quarta-feira, o vice-presidente da Associação Sócio Profissional Independente da Guarda (ASPIG) afirmou à TSF que neste fogo foram cometidos erros básicos: os militares tinham sido colocados no sítio errado pelo helicóptero e o piloto tinha-os abandonado no meio das chamas.

Pedro Silveira responde e garante que a crítica não faz sentido: "O nosso piloto não põe a pistola na cabeça dos bombeiros para eles saírem do helicóptero. Os bombeiros saem porque acham que têm condições para sair".

A empresa de meios aéreos garante que é o chefe da equipa dos GIPS que escolhe onde se deve aterrar.

Pelos elementos já recolhidos pela empresa e pelo testemunho do piloto, a culpa terá sido do vento que mudou de direção alterando as condições que levaram a equipa a aterrar naquele sítio.

A Heliportugal garante que se a aeronave ficasse no local teríamos ainda mais feridos.

Pedro Silveira lamenta os feridos e admite que aquilo que aconteceu é "muito grave", sendo preciso ter muito cuidado nestas avaliações, mas sublinha que não é o piloto que manda nos operacionais da GNR ou bombeiros no combate a um incêndio.

O presidente da Heliportugal apresenta mesmo o Manual Operacional de Emprego de Meios Aéreos em Operações de Proteção Civil e a Diretiva Operacional Nacional de 2018 para combate a incêndios que diz que "os helicópteros e as suas equipas atuam sob as ordens do respetivo chefe" da equipa de cinco elementos do GIPS e não do piloto.