PSP abre inquérito interno após confrontos entre agentes e moradores do bairro da Jamaica

Um polícia sofreu este domingo ferimentos ligeiros ao ser atingido por uma pedra e o homem que o agrediu foi detido após uma desordem no bairro da Jamaica, no concelho do Seixal, disse fonte da PSP.

A fonte da Direção Nacional da PSP indicou à agência Lusa que a polícia foi alertada cerca das 07:30 para "uma desordem entre duas mulheres", no bairro da Jamaica, no Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal, tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.

Um grupo de homens terá reagido à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras, tendo sido atingido um agente, na boca, que teve de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, adiantou a mesma fonte.

O agente da polícia que ficou ferido já teve alta, tendo sido detido o homem que atirou a pedra que o atingiu, acrescentou a fonte da PSP.

Nas redes sociais surgiu um vídeo que mostra os confrontos entre os moradores e os agentes da autoridade.

As imagens foram partilhadas pela deputada bloquista Joana Mortágua e fala em "violência policial".

"São 4 minutos de violência policial no bairro da Jamaica. Podem ir começando a pensar em desculpas mas não há explicação para isto. O Bloco vai exigir responsabilidades", escreveu a deputada do Bloco de Esquerda.

São 4 minutos de violência policial no bairro da Jamaica. Podem ir começando a pensar em desculpas mas não há explicação para isto. O Bloco vai exigir responsabilidades. https://t.co/ktKGejA7NR - Joana Mortágua (@JoanaMortagua) 20 de janeiro de 2019

Em comunicado enviado à TSF, a Direção Nacional da PSP descreve a intervenção realizada ao início da manhã. As autoridades adiantam ainda que foi aberto um inquérito na Inspeção Nacional da Polícia de Segurança Pública, "sem sem prejuízo de outras averiguações que venham a ser instauradas por outras entidades competentes.​​​​​​"