Portugueses estão a perder anos de vida saudáveis devido a maus hábitos alimentares

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome aplaude a iniciativa do Bloco de Esquerda (BE) para criar uma Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, definindo para isso "um conjunto de obrigações que o Estado tem para com os cidadãos e criando uma Conferência Nacional que engloba todos os atores envolvidos do processo", desde o Governo, aos municípios, empresas privadas ou organizações ambientalistas.

Ouvida pela TSF, Isabel Jonet, considera que esta é uma iniciativa positiva, mas lembra que a principal preocupação deve ser com aqueles que não têm o que comer.

A presidente do Banco Alimentar pede que seja dada ajuda àqueles que não têm acesso às refeições de que necessitam.

Mais de um quinto da população vivem com menos de 450 euros por mês e precisam de apoio para viver, Geralmente, lembra Isabel Jonet, têm por isso uma alimentação deficiente.

Nos últimos meses, o Banco Alimentar recebeu mais pedidos de ajuda.

Também à TSF, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas fala da necessidade de implementar uma lei "forte e consensual" pelo acesso a uma alimentação adequada.

A consagração do direito à alimentação é transversal, defende, com alimentos para todos, sem escassez nem excesso.

Alexandra Bento lembra que a alimentação é um dos fatores determinantes para conquistar mais anos de vida com mais saúde.

Os portugueses estão a perder anos de vida saudáveis devido aos maus hábitos alimentares, diz.

Com Paula dias e Sara de Melo Rocha