Presença de Mário Machado na TVI causa indignação. ERC vai apreciar queixas do público

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu queixas contra a participação de Mário Machado, antigo dirigente da Frente Nacional e líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, no programa da manhã da TVI "Você na TV".

Mário Machado foi convidado para comentar uma rubrica do Você na TV intitulada "Diga de Sua Injustiça".

O apresentador do programa, Manuel Luís Goucha, lançou uma sondagem na página de Facebook em que perguntava aos portugueses se Portugal precisa de um novo Salazar.

Ao mesmo tempo, uma repórter do programa perguntava a quem passava na rua se o país precisava de um novo ditador.

As respostas variaram, mas, no estúdio da TVI, Mário Machado não tinha dúvidas: hoje um Salazar não chegaria, teriam de ser dois ou três.

As críticas nas redes sociais não se fizeram esperar. A publicação, a escolha do tema e o convite ao líder de extrema-direita foram as principais queixas, mas também houve críticas sobre o facto o antigo dirigente do PNR ter sido apresentado no programa como "autor de declarações polémicas".



Mário Machado esteve preso mais de 10 anos pela prática de vários crimes, incluindo crimes de ódio.



Um deles foi a implicação no assassinato de Alcindo Monteiro, em 1995, pelo grupo de skinheads Hammerskins Portugal.

Rapidamente as críticas passaram das redes sociais para a ERC.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social confirma, numa nota, que vai apreciar as queixas "nos trâmites normais".

Também a SOS Racismo condenou a presença de Mário Machado no programa e questionou a TVI sobre os critérios do convite a um criminoso.



A associação considera que a presença de Mário Machado na TVI é uma forma de branquear a violência e normalizar o racismo.

De acordo com o Jornal de Notícias, a estação de televisão argumentou a escolha com "liberdade de expressão".