Professores estão mesmo a entregar todas as avaliações dos alunos

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) garante que os professores estão mesmo a cumprir o prazo dado pelo Ministério da Educação para finalizar as avaliações dos alunos.

O presidente, Filinto Lima, adianta que chegaram a temer o pior com a greve, mas as indicações que tem recebido das escolas é que a data apontada está a ser cumprida.

Filinto Lima fala num alívio para as escolas.

Os diretores garantem que a greve às avaliações já não irá colocar em causa as matriculas e o início do novo ano letivo.

O representante dos diretores está agora mais descansado.

Filinto Lima adianta que agora o receio é que o clima de tensão entre professores e governo regresse no arranque das aulas em setembro.

Os diretores falam numa guerra que apenas vai ter uma trégua durante as férias.

Recorde-se que o Ministério da Educação enviou a 20 de julho orientações às escolas para que concluissem as avaliações finais dos alunos "impreterivelmente até 26 de julho", pedindo aos diretores escolares que apenas autorizem férias aos professores depois de entregarem as notas.

Há uma semana, segundo o Ministério, existiam 7% dos alunos (cerca de 80 mil estudantes) do ensino básico e secundário sem notas atribuídas.