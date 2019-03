Proteção de inquilinos idosos ou deficientes passa a ser vitalícia

A proteção dos arrendatários idosos ou com deficiência que vivem há mais de 15 anos na mesma casa não vai acabar no final de março.



As regras aprovadas a meio de 2018 que previam um regime extraordinário e transitório até 31 de março de 2019 passaram a definitivas a meio de fevereiro num vasto pacote de medidas aprovadas no Parlamento para travar o desequilíbrio de poder entre arrendatários e senhorios.



A deputada socialista Helena Roseta admite que a mudança passou despercebida, explicando que é importante, aliás, alertar os inquilinos que não têm qualquer valor as cartas que muitos receberam nos últimos meses a dizer que o senhorio se recusava a renovar o contrato e teriam de abandonar a casa onde vivem, terminada a proteção transitória que tinham até ao final de março.

Helena Roseta explica que a ansiedade nestas idades é muito grande

Helena Roseta do PS explica que os arrendatários idosos ou com deficiência que vivem há mais de 15 anos na mesma casa só poderão perder o direito a arrendar a habitação se o proprietário argumentar que precisa da mesma para habitação própria ou de descendentes em 1.º grau, bem como para obras de remodelação ou restauro profundos, hipótese que no entanto está sujeita a várias condicionantes.