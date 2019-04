Quer renovar o Cartão de Cidadão ou o passaporte? Pode esperar mais de dois meses

A Associação Sindical dos Conservadores dos Registos alerta que basta ir ao site dos agendamentos eletrónicos do Instituto dos Registos e do Notariado, criado há cerca de quatro meses para evitar as longas filas para quem quer emitir ou renovar uma série de documentos.

PUB

Quem entra no site e faz uma busca para renovar o Cartão de Cidadão ou o passaporte rapidamente percebe que as primeiras vagas disponíveis, em grande parte dos maiores concelhos, como Lisboa, Sintra, Oeiras, Almada, Setúbal, Amadora, Odivelas ou Matosinhos, só existem a partir de junho, daqui a dois meses.

Noutros concelhos, como o Porto, Felgueiras, Maia, Penafiel, a situação é menos complicada, mas há serviços onde a espera se arrisca a ser ainda maior.

Na Loja do Cidadão de Odivelas a espera vai até agosto e no Departamento de Identificação Civil da Boa Hora, em Lisboa, a primeira data disponível só existe para outubro.

Se não quiserem esperar, o presidente da associação sindical diz que a alternativa que as pessoas têm é ir para a fila, em qualquer data, e esperar uma eternidade.

Virgílio Machado fala em caos

A Associação Sindical dos Conservadores dos Registos diz que faltam 1.500 trabalhadores nos serviços e assim é impossível responder a tempo à muita procura.

Virgílio Machado faz contas aos trabalhadores ao serviço.

O representante dos trabalhadores defende que estes tempos de espera são a prova que o agendamento promovido para resolver as longas filas de espera pura e simplesmente não funciona sem o reforço, sério, de pessoal.