Seca chegou a todo o país. Nunca houve um fevereiro tão quente

Há pelo menos 88 anos que não existia um fevereiro com temperaturas tão quentes e a seca estendeu-se a todo o Continente. A conclusão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na análise ao clima que fez no último mês.

No final de fevereiro 4,8% do país estava em seca severa, 57,1% em seca moderada e 38,1% em seca fraca. Um agravamento, evidente, em relação ao que acontecia um mês antes, em janeiro.

O IPMA revela ainda que o valor médio da temperatura máxima do ar, 16.79 graus, foi o mais alto, para fevereiro, desde 1931, primeiro ano com registos históricos, numa anomalia de mais 2,41 graus.

Os valores diários máximos estiveram quase sempre acima do normal, com destaque para o período entre 20 e 28 de fevereiro onde foram muito superiores.

Quase um terço das estações de medição bateram o recorde de temperatura para este mês, em particular no Norte e Centro.

A chuva que caiu também foi apenas 34% do que é o normal para fevereiro, sendo o quarto fevereiro mais seco dos últimos vinte anos.