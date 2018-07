Só este ano foram sinalizadas 29 vítimas de tráfico humano em Portugal

No dia em que as Nações Unidas assinalam o Dia Mundial Contra o Tráfico de Pessoas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras dá conta de que, só este ano, reportou ao Observatório de Tráfico de Seres Humanos a sinalização de 29 vítimas do crime de tráfico de pessoas.

Numa nota enviada à TSF, o Ministério da Administração Interna adianta que das 29 vítimas reportadas pelo SEF, 18 eram menores de idade, sendo que destas, cinco foram detetadas no controlo de fronteira.

No âmbito da investigação criminal, e apenas durante este ano, o SEF tem registados 25 processos-crime relacionados com este tipo de criminalidade, salientando, no entanto, a detenção de alegados traficantes em operações de fiscalização e controlo das fronteiras, bem como a institucionalização das vítimas.

Em 2016, foram sinalizadas 228 vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. No ano passado, passou a 145 vítimas.

Na mesma nota enviada à TSF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sublinha que vai representar Portugal na liderança de uma ação operacional em colaboração com a Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade, adiantando que um dos objetivos é que no próximo dia 18 de outubro, no Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, pelo menos 75% dos estados membros da União Europeia adotem uma campanha de sensibilização sobre o fenómeno.