Tejo vai ter, finalmente, barcos novos. Cacilheiros vão acabar

O Governo lança esta sexta-feira o concurso internacional para avançar com a maior compra, das últimas duas décadas, de barcos para ligar as duas margens do rio Tejo. Serão dez novos catamarãs, mais rápidos, mais eficazes e os primeiros navios no Tejo a navegar a gás natural (até agora os combustíveis usados são gasóleo ou fuelóleo).

O investimento será de 88 milhões de euros, numa média de quase 9 milhões por barco, com o primeiro a ser entregue em 2020, quatro em 2021 e depois dois por ano até 2024.

Os novos navios irão fazer as ligações de Lisboa a Cacilhas, Seixal e Montijo, com o governo a garantir que estamos perante um importante avanço na qualidade do serviço, acabando com os constrangimentos e avarias que constantemente se sentem na Soflusa mas, sobretudo, nos velhos barcos da Transtejo, resultado da "elevada idade média e degradação" das embarcações.

O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que tutela o setor, adianta à TSF que esta é uma compra muito importante, esperada há muito tempo, e fundamental para garantir a fiabilidade e rapidez do serviço de transportes.

João Pedro Matos Fernandes sublinha que os antigos cacilheiros têm uma velocidade máxima de nove nós, menos de metade dos 20 nós dos navios que serão comprados.

O Governo detalha a importância dos novos navios.

O ministro acredita que os cacilheiros não irão desaparecer totalmente do Tejo, podendo ter novos usos, mas irão, naturalmente, deixar de fazer transporte regular de passageiros.

João Pedro Matos Fernandes diz que os cacilheiros já têm mais de 30 anos.

O Governo está convencido de que quando os dez novos navios forem entregues acabarão, definitivamente, os problemas conhecidos de fiabilidade, avarias constantes e falta de barcos para ligar as margens do Tejo na Área Metropolitana de Lisboa.