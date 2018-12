Tortura do sono, água fria e sacos na cabeça. Denúncias de praxe violenta na Escola Naval

Desde serem deixados nus na parada, colocados em tanques de água fria durante a noite, andarem com sacos amarrados à cabeça e serem objeto de tortura do sono. Estes são alguns exemplos da alegada praxe a que os cadetes do 1.º ano da Escola Naval, que forma os oficiais da Marinha, terão sido sujeitos desde outubro.

A notícia, avançada pelo Diário de Notícias , conta que, há alguns dias, a Marinha recebeu queixas de pais, sob anonimato, mas que várias denúncias também já tinham sido publicadas nas redes sociais.

A jornalista Sara de Melo Rocha conta as denúncias feitas pelos pais dos alunos da Escola Naval

Um pai relata que os alunos, que são privados do sono durante a praxe, dormem uma média de seis horas por semana, adormecendo durante os testes - o que está a prejudicar o seu desempenho académico.

A Marinha garante ter feito uma averiguação interna e nega existência de "qualquer indício de práticas contrárias" aos valores e regras da Escola Naval, esclarecendo que os alunos do 1.º ano "são enquadrados por um conjunto selecionado de alunos do 4.º ano, que partilham o alojamento e os apoiam na integração na vida da Escola Naval e no seu sucesso escolar".

Em declarações ao Diário de Notícias, o comandante Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha, garante que "não são toleradas práticas de praxe" na Escola Naval.

O comandante Pereira da Fonseca sublinha que não houve desistências entre os 63 alunos que entraram este ano na Escola Naval.

Ainda assim, a Marinha restringiu os contactos entre os cadetes do 1.º ano e os alunos mais velhos, como medida preventiva.