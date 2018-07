Trabalhar menos dias e ganhar o mesmo. Numa empresa neozelandesa já é uma realidade

Trabalhar menos um dia por semana e ganhar o mesmo salário pode parecer um sonho, mas uma empresa da Nova Zelândia tornou-o realidade. A Perpetual Guardian experimentou durante oito semanas reduzir o horário laboral dos seus funcionários para quatro dias, sem reduzir os ordenados e sem exigir horas extras.

Os resultados foram um "sucesso absoluto" com a diminuição dos níveis de stress dos trabalhadores em 7% e uma maior capacidade para conciliar o trabalho com a vida profissional. Se antes da experiência apenas 54% dos funcionários conseguia equilibrar os compromissos pessoais com os laborais, depois das mudanças de horários a percentagem subiu para 78%.

Mas menos um dia de trabalho significa menos produtividade? Neste caso, pelo menos, isso não aconteceu, porque os colaboradores foram chamados a debater formas de manter a produtividade com menos dias de trabalho por semana.

"Os funcionários projetaram uma série de inovações e iniciativas para trabalhar de maneira mais produtiva e eficiente, desde a automação de processos manuais até à redução ou eliminação do uso de internet para assuntos não relacionados com o trabalho", explicou uma conferencista na Universidade Auckland Business School.

Os investigadores responsáveis pela experiência recolheram dados qualitativos e quantitativos antes, durante e após a implementação da experiência que aconteceu entre março e abril e perceberam que a estimulação, o sentido de compromisso e a sensação de poder no trabalho melhoraram significativamente, com a satisfação com a vida a aumentar em 5%.

Os frutos da experiência motivaram várias reações, inclusive ministro de relações de trabalho da Nova Zelândia, Iain Lees-Galloway, que disse que os resultados do estudo foram "muito interessantes" e que estava empenhado em encorajar as empresas a testar modelos de trabalho novos e melhorados.

O fundador da empresa, Andrew Barnes, mostrou interesse em levar os resultados do teste ao conselho de administração para discutir a possibilidade de implementar uma semana de quatro dias de trabalho a longo prazo na Perpetual Guardian.