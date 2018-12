A avenida marginal de Cedovém, que faz a ligação, junto ao oceano, entre Apúlia e Ofir, na costa nortenha, é particularmente concorrida ao longo de todo o ano e não apenas no verão, quando as praias regurgitam de banhistas.

Por ali, a apanha do sargaço marcou gerações, cuja labuta diária era, muitas vezes, dividida entre a faina piscatória e as tarefas no campo, utilizando aquele fertilizante natural.

Os armazéns, toscas construções em madeira, são ainda hoje parte da memória desses tempos, embora alguns tivessem sido reconvertidos em espaços de restauração que tiveram o condão de transformar aquela zona, vizinha das dunas, em destino gastronómico. Para saborear peixe e marisco.

Desde 1982 que o restaurante A Cabana, ainda hoje nas mãos da mesma família, ganhou estatuto peculiar: manteve a estrutura de madeira que lhe confere um ambiente rústico; adotou uma decoração que reforçou tal caráter, uma vez que não faltam objetos e utensílios ligados à pesca e aos trabalhos agrícolas. Um pouco por todo o lado, há garrafas de vinho, unidades dispersas de um conjunto muito típico.

TSF à Mesa - Uma Cabana junto ao mar entre Ofir e a Apúlia

À entrada, a grelha e o espaço onde jazem alguns belos exemplares subtraídos ao oceano definem, em grande parte, a ementa da casa.

Regra geral cheia, logo, com um ambiente algo ruidoso, agravado pelo diminuto espaço entre as mesas.

A parte marisqueira é apelativa e pode configurar a petiscaria de entrada: sapateira recheada, camarão, navalheiras, gambas, perceves ou amêijoas.

O peixe na brasa é de algum modo uma especialidade da casa: rodovalho, linguado, robalo são algumas propostas marcadas pela frescura.

Alternativas, a espetada de lulas com gambas; raia grelhada ou o saboroso polvo na brasa, apresentado com bom gosto e a fazer crescer água na boca.

A comida de tacho, sempre reconfortante, tem como expoente o arroz de marisco, bem incorporado de bivalves e de crustáceos. A outra opção é o arroz de gambas com tamboril.

Menos extenso e variado é o capítulo de pratos de carne. A grelha tem, igualmente, papel fundamental e por ela passam a costeleta de vitela; lombo de boi e bife.

Para concluir, impõe-se a doçaria regional: as tradicionais clarinhas e os folhadinhos.

Garrafeira adequada e um vinho da casa muito apreciado. Serviço diligente neste restaurante com sabor oceânico. A CABANA, na Apúlia.

Onde fica:

Localização: Av. Marginal Cedovém, 4740-031 Esposende

Telef.: 253 982 065