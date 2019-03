Xanana Gusmão e a "presença" da rádio nos momentos mais difíceis

O líder histórico da resistência timorense, durante a ocupação indonésia, Xanana Gusmão recorda a importância que a rádio teve nos momentos mais difíceis da sua vida. A questão de Timor é um acontecimento inseparável da História da TSF que esta sexta-feira comemora 31 anos.

"Às vezes, na vida pequenas ações têm um significado enorme e eu aproveito esta oportunidade para prestar homenagem a estas corajosas. Estando na prisão, estando ainda no processo de vir a ser julgado, o sinal, a presença dizia uma coisa: não estás sozinho."

Ouça as declarações de Xanana Gusmão à TSF

Numa iniciativa inédita em Portugal, a TSF e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam Sons da História. Um site multimédia e completamente interativo que percorre a história do país e do mundo, nos últimos 30 anos. A apresentação acontece esta sexta-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa.

