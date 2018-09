Diretor da Polícia Judiciária Militar vai ficar em prisão preventiva

O diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, vai ficar em prisão preventiva, na sequência do processo que investiga o desaparecimento das armas furtadas em Tancos.



O tribunal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação mais gravosa.



O único civil dos arguidos também vai ficar em prisão preventiva.

Um comunicado do TIC adianta que os restantes seis arguidos ficam em liberdade, embora sujeitos a termo de identidade e residência, suspensão do exercício de funções, proibição de contacto com os coarguidos e com quaisquer militares das Forças Armadas, da GNR e elementos da Polícia Judiciária Militar.

O Exército divulgou em junho do ano passado o desaparecimento de material militar dos paióis de Tancos - entretanto desativados - que foi recuperado pela Polícia Judiciária Militar em outubro, a 21 quilómetros do local.

No passado dia 1 de março, na posse do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Presidente da República defendeu uma investigação "mais longe e a fundo" aos casos que envolveram as Forças Armadas nos últimos tempos, como o de Tancos.