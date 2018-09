'Toupeira' do Benfica sai de prisão preventiva

José Nogueira Silva vai sair cadeia para aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.

O funcionário judicial com residência em Fafe, suspeito de interceder a favor do Benfica em vários processos judiciais, tinha interposto recurso junto do Tribunal da Relação de Lisboa para ser libertado, o que acabou por se confirmar esta quarta-feira.

Perante esta decisão, a defesa pondera ainda se avança ou não para o pedido de abertura de instrução.

A "toupeira" dos encarnados, como é conhecido, foi detido no âmbito do processo e-toupeira, em março, em conjunto com Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica e um dos principais homens de confiança do presidente Luís Filipe Vieira.

José Nogueira Silva era o único arguido detido em prisão preventiva.

Além de Nogueira Silva e Paulo Gonçalves estão constituídos arguidos Júlio Loureiro e a SAD do Benfica.

Em causa estão os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, e oferta ou recebimento indevido de vantagem, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, violação de segredo por funcionário, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e falsidade informática são os outros crimes imputados aos acusados.