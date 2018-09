Juiz Ivo Rosa lidera fase de instrução da Operação Marquês

Ivo Rosa é o juiz que vai liderar a fase de instrução da Operação Marquês. O sorteio aconteceu esta sexta-feira e resultou numa decisão esperada há cerca de duas semanas.

A fase inicial de inquérito da Operação Marquês foi dirigida pelo Ministério Público, mas contou com decisões e intervenções do juiz Carlos Alexandre, motivo que levou alguns dos advogados de defesa a pedir o afastamento deste juiz da fase seguinte, a instrução do processo.

O inquérito resultou na acusação a um total de 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - entre os quais o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira.

José Sócrates está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

A instrução é a fase do processo, a pedido dos arguidos, em que o tribunal vai avaliar se há ou não matéria para ir a julgamento.