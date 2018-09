Mandato único na PGR "tem que ser clarificado", defende Fernando Negrão

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, defendeu que a questão da existência ou não de um mandato único na Procuradoria-Geral da República tem que ser clarificada. Em causa, está a discussão à volta da não recondução de Joana Marques Vidal no cargo.

Em entrevista à TSF, Negrão foi convidado a comentar a nomeação de Lucília Gago para a Procuradoria-Geral da República e dirigiu "uma palavra de saudação" a Joana Marques Vidal que considera ter deixado "uma marca indelével no Ministério Público".

Quanto à nova PGR, o social-democrata reconheceu uma profissional "prestigiada" e disse acreditar que Lucília Gago vai seguir a mesma linha de Joana Marques Vidal "para não desestabilizar o Ministério Público".

"Se querem mudar a Constituição que façam uma revisão constitucional"

No que diz respeito à existência de um mandato "longo e único" para o cargo, Negrão defende que "isso tem que ser de uma vez por todas clarificada" e sublinhou que "a Constituição hoje é clara porque admite uma renovação do mandato".

Fernando Negrão fez ainda saber que "o PSD estaria com certeza disponível para uma revisão constitucional, mas com uma amplitude muito maior do que esta."