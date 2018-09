"Não pactuamos com esta justiça machista"

Para a próxima quarta-feira, está marcada uma manifestação em frente ao Tribunal da Relação do Porto com o lema "Mexeu com uma, mexeu com todas".

Em causa está a sentença do Tribunal que entendeu não condenar com pena efetiva dois homens que violaram uma mulher que estava desmaiada.



Os homens foram dados como culpados pela prática de um "crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência", mas a pena foi suspensa por o tribunal considerar que "a ilicitude não é elevada".



A mulher foi violada pelo barman e pelo porteiro de uma discoteca em Gaia, quando se encontrava inconsciente na casa de banho.



Andrea Peniche, uma das organizadoras da manifestação, diz que mal o caso foi divulgado pelo Diário de Notícias , começou a receber mensagens de indignação contra "uma justiça machista".

"Queremos dizer às vítimas que não estão sozinhas e que não pactuamos com este tipo de justiça que é uma justiça machista".