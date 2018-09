PJ faz buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária (PJ) está, desde esta manhã, a efetuar buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

Em declarações à TSF, a PJ confirma que a operação está relacionada com os alegados casos de habitações que terão, indevidamente, sido acrescentadas à lista de casas a recuperar, após os incêndios de 2017.

As buscas estão a ser acompanhadas pelo Ministério Público.

À TSF, a Procuradoria-Geral da República confirmou a realização das buscas" e acrescentou que não há arguidos constituídos.

Existem suspeitas de que mais de 20 casas de segunda habitação, ou mesmo desabitadas, terão indevidamente recebido verbas do fundo Revita - que deveria dar prioridade às habitações permanentes.

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, admitiu falhas pontuais na instrução dos processos, como "irregularidades na entrega ou não de um documento ou problemas com o número de contribuinte", mas nega ter havido desvio de fundos.

Na segunda-feira, o autarca garantiu que todas as habitações contempladas com ajudas do fundo Revita arderam durante o incêndio de 2017 e que as famílias contempladas por donativos têm direito aos dinheiros que lhes foram atribuídos.

Há quase dois meses, a Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou ter aberto um inquérito sobre o caso. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu a existência de pelo menos 21 casos e afirmou a sua preocupação com o tema.