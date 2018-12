200 mil euros para salvar uma vida. "E que retorno receberam as Finanças?"

É preciso olhar para a Saúde com uma visão económico-social e não como uma visão financeira. Quem o diz é Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, do qual faz parte o Santa Maria.

A afirmação vem a propósito do lançamento do título "O futuro começa aqui", um livro comemorativo dos 64 anos da instituição pioneira no tratamento da Hepatite C.

Carlos Martins dá um exemplo de como o Hospital Santa Maria olha para a saúde como um investimento e não um custo: "Investimos num cidadão com Hepatite C sensivelmente 200 mil euros. Esse cidadão voltou à atividade empresarial, criou cerca de 400 postos de trabalho, está internacionalizado em seis países. Quantos milhões de euros é que o ministério das Finanças recebeu de retorno do investimento que fizémos nesse cidadão?"

Ouça a entrevista a Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria

A perspetiva serve para o presidente do Conselho de Administração do Santa Maria explicar uma das frases que escreve na introdução do livro agora lançado: "Preferia ir a Tribunal por não cumprir a lei dos compromissos a ser julgado por deixar morrer um doente por razões contabilísticas".

Tendo sido o hospital pioneiro nos tratamentos de doentes com Hepatite C, Carlos Martins faz notar que foram muitos os doentes cuja vida foi salva à custa do investimento em terapêuticas inovadoras. "Em 2014, no período mais crítico, tratámos cerca de 100 doentes com inovação com uma taxa de sucesso de 95%. Desde que foi assinado o protocolo, no início de 2015, até 1 novembro, tratámos 2419 doentes, com uma taxa de sucesso de 97%. Ou seja, devolvemos às famílias, à atividade profissional, à sociedade 2346 cidadãos", refere.

Em 2015, foi assinado o acordo entre o Estado e a indústria farmacêutica para fazer chegar aos doentes o tratamento inovador com Hepatite C. Tinha nessa altura a pasta da Saúde Paulo Macedo. A polémica rebentou quando um doente interrompeu uma comissão parlamentar onde o ministro estava a ser ouvido, pedindo que não o deixassem morrer. Nessa altura, lembra o livro agora editado, já o hospital Santa Maria disponibilizava esses fármacos aos doentes.