Câmara de Lisboa garante novos centros de saúde até 2021

O investimento inicial alocado para estas obras era de 30 milhões de euros, mas, como conta à TSF o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, foi preciso um reforço no orçamento de cinco milhões de euros.

Afirma também que os custos previstos nem sempre são os que se verificam: "Nos concursos públicos está a suceder, infelizmente com alguma frequência, o desajustamento entre as propostas entregues e os preços base."

Apesar do reforço no orçamento, o vereador garante que Lisboa terá novos centros de saúde, sendo que, os novos edifícios irão substituir os antigos prédios que funcionam sem condições.

Acrescenta, no entanto, que três dos 14 centros só estarão terminados no início de 2021, mas assegura que os restantes projetos estão bastante avançados, bem como "todo o procedimento: fazer programas, fazer projetos, aprovar projetos, rever projetos, lançar empreitadas, com exceção de três de centros de saúde."

Os três centros em atraso são o de Telheiras, Campo de Ourique e Ribeira Nova.

Segundo o protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério da Saúde, cabe à autarquia disponibilizar os terrenos e construir os edifícios, sendo que o Ministério ficou encarregue da instalação dos serviços.

O vereador deixa garantias de que o Ministério da Saúde está a acompanhar de perto estas obras e prevê que comecem a funcionar mal estejam concluídas.

Segundo Manuel Salgado, este projeto teve como objetivo a substituição de centros de saúde sem condições por novos que tenham um maior número de valências. Acrescenta que "isto já é um contributo muito importante, que obviamente tem que ser complementado com outras obras que o próprio Ministério da Saúde tem previsto, a maioria na rede hospitalar."

Este projeto, como noticiou o jornal Público em 2017, trará centrtros de saúde a três freguesias que anteriormente não dispunham deles, como o Lumiar, Bélem e Parque das Nações.