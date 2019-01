Caso do médico do INEM de Évora é "inaceitável, intolerável" e tem de ter consequências

O antigo diretor-geral da Saúde revela-se preocupado com o caso que envolve o médico de serviço ao helicóptero de Évora e defende que o caso tem de ter "consequências a todos os níveis".

Francisco George reagiu assim, na TSF, ao caso que envolve António Peças, médico que já foi afastado do INEM de Évora no seguimento de uma conversa revelada pela SIC, segundo a qual o médico terá fingido estar indisposto para não transportar um doente em outubro de 2018. Soube-se, entretanto, que o médico terá estado à mesma hora numa corrida de touros.

"É preciso ouvir o médico em causa. Não há qualquer tipo de verdade sem que seja ouvido, em termos de contraditório, aquilo que tem a dizer o médico do INEM. A ser verdade o que é relatado - como tudo indica - é uma situação absolutamente inaceitável, intolerável e que tem de ter consequências a todos os níveis", entende o antigo diretor-geral da Saúde.

Francisco George entende que este caso deve ter consequências "a todos os níveis".

O jornal online Observador revelou entretanto novas gravações que envolvem o médico, nas quais António Peças questiona o transporte de uma doente com problemas cardíacos graves a partir do hospital de Faro e com destino a Lisboa. A mulher em questão acabou por morrer. Perante este cenário, Francisco George admite que a confiança dos portugueses nos serviços de emergência médica pode sair afetada.

"Seguramente que o impacto é negativo mas, o presidente do INEM e a sua direção, bem como as autoridades do ministério da Saúde, a confirmar-se a situação que foi relatada terão de tomar medidas de correção e disciplinares sobre o assunto. Não há aqui nenhuma possibilidade de o assunto ser ignorado - pelo contrário, tem de ser analisado até às últimas consequências de uma forma rápida. Isso é absolutamente essencial para que todos os portugueses e portuguesas tenham confiança nos serviços do INEM que, como se sabe, são absolutamente indispensáveis", reforçou.