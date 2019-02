Champalimaud quer mais doentes da ADSE: "Preços e prazos de pagamento são os normais"

A Fundação Champalimaud afasta-se completamente das críticas feitas na última semana pelos hospitais privados que anunciaram o fim dos acordos com o subsistema de saúde dos funcionários públicos e familiares.

O vice-presidente da fundação afirma à TSF que a relação com a ADSE é perfeitamente normal, igual à que têm com as empresas de seguros de outros doentes.

João Silveira Botelho diz mesmo que não têm qualquer problema com este subsistema de saúde e contraria completamente os prazos de pagamento, de quase 300 dias, que têm sido referidos pelos hospitais que anunciaram o fim dos acordos com a ADSE.

A Champalimaud faz contas aos pagamentos da ADSE

João Silveira Botelho detalha que "há muito tempo que a ADSE tem prazos de pagamento que andam entre os 90 e 120 dias, ou seja, o mesmo que os seguros de saúde". Em resumo, "os preços são razoáveis e os prazos são os normais".

Cerca de um quinto dos doentes acompanhados pela Fundação Champalimaud (mais de 40 mil) têm origem na ADSE e o vice-presidente admite que terão sempre interesse em receber cada vez mais beneficiários do subsistema de saúde dos funcionários públicos e seus familiares.

A fundação quer cada vez mais doentes da ADSE.

A Fundação Champalimaud é uma fundação privada de interesse público, com investigação científica e médica, mas que também presta cuidados de saúde, sobretudo na área do cancro.

LEIA MAIS:

- Fundação Champalimaud admite absorver alguns beneficiários da ADSE com cancro