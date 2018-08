Chefes de equipa de ginecologia e obstetrícia do Amadora-Sintra avançam com demissão

Depois de terem ameaçado com a demissão no início do mês, devido à falta de condições de assistência na urgência, os clínicos tinham dado um prazo ao Governo e ao Conselho de Administração para a contratação de pessoal.

Esse prazo termina esta terça-feira, mas o secretário-geral do Sindicato, Jorge Roque da Cunha, garante que nada foi feito e que a demissão é para avançar.

Sindicato Independente dos Médicos garante que a demissão em bloco é para avançar

Contactado pela TSF, o Conselho de Administração do hospital Amadora Sintra diz que está à aguardar o resultado de um concurso para médicos tarefeiros para os blocos de parto e apela aos clínicos para que não avancem com a demissão.



O Sindicato Independente dos Médicos responde que os profissionais que vão ser contratados pertencem a empresas prestadoras de serviços e que o problema da falta de pessoal continua.

Jorge Roque da Cunha diz que concurso para médicos tarefeiros não resolve problema

O Sindicato Independente dos Médicos garante que os chefes de equipa de ginecologia e obstetrícia do hospital Amadora-Sintra vão por isso demitir-se em bloco até ao final da tarde e remetem responsabilidades para o Governo e para o Conselho de Administração.