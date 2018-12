Conselho de Administração do Santa Maria satisfeito com "boa vontade" dos enfermeiros

O presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria vê com satisfação a disponibilidade dos enfermeiros dos blocos operatórios para se apresentarem ao serviço para abrirem todas as salas de cirurgia e realizarem o máximo de operações urgentes, na próxima sexta-feira.

Para Carlos Martins, este é um sinal "de boa vontade e de responsabilidade" e, embora não resolva "grande coisa", já ajudar a que se retome a atividade normal.

"Temos registado, ao longo das duas últimas semanas, algumas atitudes mais positivas. Já foi possível começar a fazer o planeamento da cirurgia pediátrica de forma diferente. Temos também a expectativa que seja possível, em vez de negociações diárias com os piquetes de greve, passarmos a negociar listas de decisões cirúrgicas com o prazo de uma semana. É bom sobretudo para os doentes, mas também para as famílias, para a instituição e para os profissionais", explicou.

Não obstante da positividade da decisão dos enfermeiros, Carlos Martins não deixa de expressar preocupação para com o cenário da próxima semana, para a qual os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica têm uma greve marcada.

"Tem este cruzamento de situações", antevê o presidente do conselho de administração, explicando que a greve dos técnicos "tem sempre um impacto transversal, desde as análises à imagiologia, áreas que têm a ver também com as intervenções cirúrgicas."

Reconhecendo que a próxima semana é um período "de família", Carlos Martins não deixa de notar que o hospital tem uma responsabilidade "de Melgaço até Maputo." A próxima semana "embora, em termos de programação, seja mais tranquila, não deixa de preocupar, isto porque não vamos ter a capacidade operacional que é habitual."

