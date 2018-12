Dez demissões à vista na urgência do hospital pediátrico de Lisboa

O coordenador e os nove chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital Dona Estefânia, o único hospital exclusivamente pediátrico da região de Lisboa, ameaçam demitir-se. O alerta é do bastonário da Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães adianta à TSF que não está a ser cumprido o plano prometido há mais de um ano pelo conselho de administração que "previa a contratação de médicos especialistas para suprir as graves carências de recursos humanos".

Ouça o resumo das palavras do bastonário ouvido pelo jornalista Nuno Guedes

Em falhas consideradas "graves", "faltam muitos médicos especialistas em pediatria no Hospital Dona Estefânia".

Os clínicos que saem não têm sido substituídos, levando os médicos a denunciarem situações de "falta de recursos humanos, exaustão, desmotivação dos profissionais e milhares de horas de urgência realizadas para além da escala legal".

Demissões à vista

Solidário com os clínicos, o bastonário diz que estas são as principais razões que levam o coordenador e os nove chefes de equipa da urgência a ameaçarem bater com a porta - responsáveis hospitalares com quem Miguel Guimarães vai reunir-se, esta quarta-feira de manhã, para perceber mais detalhes sobre a situação no hospital, durante uma visita à urgência.

A Ordem dos Médicos diz que são graves e complexos os problemas naquela que foi a primeira urgência exclusivamente pediátrica do país num dos poucos hospitais apenas focado na saúde de crianças e adolescentes, sendo mesmo o único com essas características na região de Lisboa e em toda a região Sul.

Destacando a falta de investimentos e a falta grave de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, Miguel Guimarães sublinha que a situação no Dona Estefânia é a terceira de elevada gravidade, em pouco tempo, em hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa Central - já existiram recentemente problemas no Hospital de São José e na Maternidade Alfredo da Costa.