Governo e sindicatos dos enfermeiros retomam negociações em março

O Governo e os sindicatos dos enfermeiros vão retomar as negociações nos primeiros dias de março.

O anúncio foi feito pelo ministério da Saúde num comunicado enviado às redações, no qual se avança ainda que as reuniões negociais vão incidir sobre "temas como a organização do tempo de trabalho e a avaliação de desempenho."

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) retomará as reuniões destinadas à celebração do acordo coletivo de trabalho, cuja negociação decorre desde novembro de 2018.

A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) solicitaram idêntico processo negocial, estando em curso a assinatura do respetivo protocolo.

Por seu lado, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) solicitou esta semana uma nova reunião sobre outros assuntos.

Em direto no Fórum TSF , conduzido por Manuel Acácio, o presidente do Sindepor teve pela primeira vez conhecimento desta notícia e diz que vai aguardar que o Governo lhe comunique a intenção de retomar as negociações para decidir se põe fim à greve de fome que leva a cabo desde quarta-feira.

O dirigente sindical entrou em greve de fome como forma de protesto até que as negociações com o Governo fossem retomadas. "Se era necessário um mártir, ele aqui está", disse na altura.

Recorde-se que as negociações relacionadas com a revisão da carreira de enfermagem estavam encerradas desde o dia 30 de janeiro.